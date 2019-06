Russia-Arabia Saudita: oggi a Mosca sesta riunione commissione intergovernativa (3)

- Russia e Arabia Saudita A avrebbero inoltre raggiunto un compromesso per estendere di altri sei mesi le politiche di tagli alla produzione petrolifera frutto dell’accordo sottoscritto lo scorso dicembre a Vienna tra i paesi membri dell’Opec e i produttori al di fuori del Cartello. Lo scorso 7 giugno il ministro dell’Energia saudita, Khalid al Falih, parlando al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) al fianco dell’omologo russo, Aleksander Novak, si è detto ottimista sull'ipotesi che il cosiddetto gruppo Opec+ estenda per altri sei mesi i tagli alla produzione petrolifera alla riunione che si terrà a Vienna dal 2 al 4 luglio. Poco prima della sessione dello Spief Al Falih e Novak avevano avuto un colloquio incentrato sulle politiche petrolifere che ha in parte fugato le voci su divergenze tra i due produttori alimentate anche dalle dichiarazioni rilasciate ieri da presidente Vladimir Putin, secondo cui i due paesi hanno visioni differenti sulla natura “di un prezzo per il petrolio”, assicurando tuttavia che Mosca prenderà una decisione congiunta sulla produzione con la controparte alla prossima riunione di Vienna. Per Putin la Russia è in grado di resistere a prezzi del petrolio più bassi (60-65 dollari al barile) rispetto ai partner del Golfo. (Rum)