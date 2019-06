Anm: Morra (M5s), eloquenti parole Grasso, come replicano suoi colleghi?

- Il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, senatore del Movimento cinque stelle, riporta e commenta su Twitter le parole dell'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), Pasquale Grasso: "'Ho detto ai colleghi: così ci suicidiamo. Non hanno capito che un conto è parlare con i politici, un altro farlo con uno inquisito come Lotti'. Con queste parole ha detto tanto - rimarca Morra - Ora i colleghi come replicheranno?". (Rin)