Taiwan: semiconduttori cinesi banditi da decoder Tv via cavo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni analisti hanno detto che le mosse degli Stati Uniti contro Huawei porteranno a un forte sostegno per l'azienda cinese non quotata, mentre Huawei sta lavorando duramente per compensare le ricadute delle restrizioni. Xiang Ligang, direttore generale dell'Associazione per l'industria delle telecomunicazioni Information Consumption Alliance, ha dichiarato che l'impegno di Tsmc a continuare a spedire i prodotti è di importanza strategica per Huawei. "Tsmc produce la maggior parte dei chip di Huawei: solo con la sua collaborazione è possibile per Huawei un piano B nello stoccaggio di processori interni, per compensare le conseguenze del divieto statunitense di accedere ai chip statunitensi", ha detto Xiang. (segue) (Cip)