Giappone-Cina: funzionari ribadiscono volontà di migliorare la cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte giapponese ha affermato che il Giappone attribuisce grande importanza alla prossima partecipazione del presidente cinese Xi Jinping al vertice del G20 a Osaka, in programma alla fine di giugno, e spera di cogliere questa opportunità per ottenere risultati positivi nella promozione del libero commercio e per portare le relazioni bilaterali a un nuovo livello. Il Giappone è disposto a continuare ad approfondire gli scambi e la cooperazione con la Cina in ambito politico, per le Olimpiadi e in altri campi, al fine di dare nuovo slancio al miglioramento e allo sviluppo delle relazioni bilaterali, ha aggiunto Nikai. (Git)