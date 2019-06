Imprese: rapporto, restrizioni su Huawei potrebbero portare a maggiori costi per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa potrebbe pagare 55 miliardi di euro in più (62 miliardi di dollari) per le reti 5G e subire un ritardo tecnologico di 18 mesi se vieterà l'acquisto di apparecchiature di telecomunicazione da parte dei principali produttori cinesi. E’ quanto afferma un rapporto industriale dell'Associazione Gsm, che rappresenta 750 operatori mobili in tutto il mondo. Secondo il rapporto, Ericsson, Nokia e Samsung, i contendenti non cinesi nel mercato 5G, non hanno la capacità di gestire da sole l’intero passaggio da reti 3G e 4G a 5G in Europa, onorando al contempo i contratti già firmati in Nord America e in Asia. (segue) (Cip)