Imprese: rapporto, restrizioni su Huawei potrebbero portare a maggiori costi per l'Europa (2)

- Huawei e Zte rappresentano circa il 40 per cento del mercato dell'Unione Europea (Ue) e Huawei è "attualmente un pioniere della tecnologia 5G", secondo l'analisi Gsm, pubblicata per la prima volta dalla stampa internazionale. Secondo il rapporto, il divieto ai venditori cinesi ridurrebbe notevolmente la concorrenza nel mercato delle apparecchiature mobili, aumentando i prezzi e i costi dei servizi 5G aggiuntivi. Secondo il rapporto, un divieto si tradurrebbe in un rallentamento nel lancio delle reti 5G in Europa e in una riduzione dell'utilizzo, il che aumenterebbe ulteriormente il divario di produttività tra l'Ue e gli Stati Uniti. (segue) (Cip)