Imprese: rapporto, restrizioni su Huawei potrebbero portare a maggiori costi per l'Europa (3)

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo il 15 maggio per vietare la tecnologia e i servizi di "avversari stranieri" che si ritiene pongano rischi per la sicurezza nazionale. Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha quindi aggiunto Huawei e 70 soggetti affiliati alla sua lista di entità, vietando a Huawei l'acquisto di componenti e tecnologie da aziende statunitensi senza l'approvazione del governo. Successivamente, gli Stati Uniti hanno concesso una proroga di 90 giorni del divieto. La settimana scorsa, Trump e il segretario di Stato, Mike Pompeo, hanno continuato a fare pressioni sui leader europei affinché si allineano alle misure statunitensi, o affrontino conseguenze come limiti alla condivisione di informazioni di intelligence. Secondo quanto riporta il "Quotidiano del Popolo" cinese, molti paesi in Europa ritengono che gli Stati Uniti abbiano posto il divieto su Huawei al fine di ridurre l'ascesa della Cina e mantenere il predominio tecnologico. Germania, Francia e Regno Unito hanno finora respinto un divieto totale di Huawei. (segue) (Cip)