Imprese: rapporto, restrizioni su Huawei potrebbero portare a maggiori costi per l'Europa (4)

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha dichiarato che le aziende che soddisfano determinati criteri di sicurezza potrebbero prendere parte alle gare per la costruzione della rete tedesca 5G. La Bdi, la federazione delle industrie tedesche, ha affermato che "l'Europa deve mantenere il proprio corso e l'Ue dovrebbe decidere in modo indipendente a quali aziende consentirebbe di costruire un'infrastruttura di rete 5G. Shada Islam, direttore di Europa e geopolitica di Friends of Europe, un gruppo di esperti a Bruxelles, ha dichiarato che l'Ue non ha preso posizione su Huawei. "Abbiamo i nostri interessi e le nostre preoccupazioni", ha detto. Abraham Liu, il principale rappresentante di Huawei presso le istituzioni dell'Ue, ha recentemente dichiarato a Bruxelles che la soluzione 5G di Huawei è la migliore sul mercato e in larga misura un prodotto europeo. "È fatto su misura per le esigenze dell'Europa", ha affermato. Huawei opera in Europa da quasi 20 anni e conta 12 mila dipendenti, il 70 per cento assunto a livello locale. "Huawei sta diventando la vittima del bullismo da parte dell'amministrazione statunitense, non si tratta solo di un attacco contro Huawei, si tratta di un attacco a un ordine liberale basato su regole: è pericoloso", ha affermato Liu come riportato da "Parliament Magazine". (Cip)