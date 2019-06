Cina- Kirghizstan: ambasciatore a Bishkek, nuovi accordi per approfondire relazioni bilaterali

- In occasione della visita al Kirghizstan del presidente cinese, Xi Jinping, dal 12 al 14 giugno, l'ambasciatore della Cina in quel paese, Du Dewen, ha annunciato che i due presidenti firmeranno accordi sul rilancio delle relazioni bilaterali, ed ha sottolineato i risultati significativi conseguiti dai due paesi nel quadro della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta). Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Du ha detto che le relazioni Cina-Kirghizstan si stanno sviluppando bene e che entrambe le parti vogliono migliorare ulteriormente i legami e approfondire la fiducia politica. "I due presidenti firmeranno un memorandum d'intesa per approfondire ulteriormente il partenariato strategico globale, che porterà a un nuovo piano per le future relazioni tra i due paesi. Penso che questa visita indicherà la strada da percorrere una strada che porti un futuro condiviso per i due paesi", ha detto il diplomatico cinese. (segue) (Cip)