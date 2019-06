Cina- Kirghizstan: ambasciatore a Bishkek, nuovi accordi per approfondire relazioni bilaterali (2)

- Secondo l'ambasciatore, la Bri ha contribuito enormemente alle connessioni commerciali e ha anche migliorato enormemente la connettività delle infrastrutture. "La strada Cina-Kirghizstan-Uzbekistan è entrata in uso ed è una moderna autostrada", ha spiegato Du. L'ambasciatore ha detto che il Kirghizstan ha posto le basi per il prossimo vertice di Bishkek organizzando molti eventi collaterali nel corso dell'ultimo anno. Nel corso della sua visita di Stato, il presidente Xi Jinping parteciperà alla 19ma riunione del Consiglio dei capi di Stato dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) nella capitale del Kirghizstan, Bishkek. Du ha aggiunto che la Cina ha attivamente sostenuto il Kirghizstan durante la sua presidenza Sco. (Cip)