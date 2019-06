Cina: commercio estero merci aumentato del 4,1 per cento nei primi cinque mesi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero di merci della Cina è aumentato del 4,1 per cento su base annua nei primi cinque mesi di quest'anno, a 12.100 miliardi di yuan (circa 1.544 miliardi di dollari). Lo certificano i dati diffusi oggi dall'Amministrazione generale delle dogane cinese. Secondo i dati, le esportazioni sono aumentate del 6,1 per cento su base annua a 6,5 miliardi di yuan (829 milioni di dollari) all’inizio del 2019, mentre le importazioni sono cresciute dell'1,8 per cento a 5,6 miliardi di yuan (714 milioni di dollari). Nei primi cinque mesi dell’anno corrente, l'Unione europea (Ue) è stato il principale partner commerciale della Cina. Il valore totale del commercio sino-europeo è stato di 1.900 miliardi di yuan (242 miliardi di dollari), con un incremento dell'11,7 per cento, pari al 15,7 per cento del commercio estero totale della Cina. (segue) (Cip)