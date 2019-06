Cina: commercio estero merci aumentato del 4,1 per cento nei primi cinque mesi del 2019 (2)

- Le esportazioni cinesi verso l'Ue hanno visto un aumento del 14,2 per cento, mentre l'importazione dall'Ue è cresciuta dell'8,3 per cento. I paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno rappresentato il secondo partner commerciale della Cina, con un interscambio commerciale totale di 1.630 miliardi di yuan (208 miliardi di dollari), con un incremento del 9,4 per cento, pari al 13,5 per cento del commercio estero totale della Cina. Nei primi cinque mesi del 2019, gli Stati Uniti hanno rappresentato il terzo partner commerciale di Pechino. Il valore totale del commercio sino-statunitense è stato di 1.420 miliardi di yuan (181 miliardi di dollari), in calo del 9,6 per cento, pari all'11,7 per cento del commercio estero totale della Cina. (Cip)