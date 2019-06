Corea del Sud-Finlandia: Moon a Helsinki per discutere di pace e innovazione

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è arrivato in Finlandia ieri, 9 giugno, per la prima tappa di un tour di otto giorni nell’Europa settentrionale, teso a rafforzare i partenariati con i paesi della regione in materia di pace, innovazione e crescita inclusiva. L’ufficio di presidenza sudcoreano ha ricordato che Finlandia, Norvegia e Svezia – le tre destinazioni del viaggio di Moon . Sono importanti partner si Seul per la promozione della pace nella Penisola coreana, e per l’individuazione di nuovi motori di crescita economica. Il tour regionale del presidente sudcoreano sarà un’opportunità per “riaffermare la cooperazione con i paesi nordici, nel processo teso a conseguire la denuclearizzazione completa e la pace permanente nella Penisola coreana”, ha detto il viceconsigliere per la Sicurezza nazionale di Moon, Kim Hyun-chong. Moon ha in programma per oggi colloqui con il presidente finlandese, Sauli Niinisto, tesi a discutere il rafforzamento delle relazioni bilaterali. (segue) (Git)