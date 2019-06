Cina: realtà virtuale, spesa dovrebbe superare i 65,21 miliardi di dollari entro il 2023

- La spesa di mercato della Cina sulla realtà aumentata (Ar) e sulla realtà virtuale (Vr) dovrebbe superare i 65,21 miliardi di dollari entro il 2023, secondo un rapporto pubblicato dall'International Data Corporation (Idc). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che sottolinea come la cifra sia enormemente superiore alla previsione dei 6,53 miliardi di dollari della spesa di mercato nel 2019. Tra il 2018 e il 2023, il tasso di crescita annuo composto (Cagr) della spesa nel settore Ar-Vr raggiungerà l'84,6 per cento, superiore al Cagr del 78,3 per cento del mercato globale, afferma il rapporto. La formazione, la vendita al dettaglio e la manutenzione industriale occupano i primi tre posti in termini di applicazioni commerciali di Ar-Vr, mentre per quanto riguarda la spesa dei consumatori, i giochi Vr, i giochi Ar e i video Vr occupano le prime tre posizioni, con un volume di spesa in aumento fino a 9,59 miliardi di dollari entro il 2023, ha sottolineato il rapporto Idc.(Cip)