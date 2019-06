Hong Kong: media di Stato cinesi imputano proteste a “forze straniere” (5)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha invitato Pechino a celebrare il 30esimo anniversario dei disordini di piazza Tiananmen rilasciando tutti i prigionieri incarcerati per aver commesso violazioni dei diritti umani in Cina. In una dichiarazione rilasciata lunedì, 3 giugno, in concomitanza con l'anniversario dell'evento, il rappresentante della diplomazia statunitense ha auspicato che l'integrazione della Cina nell'economia globale possa portare ad una "società più aperta e tollerante". "Un tale passo comincerebbe a dimostrare la volontà del Partito comunista di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali", ha detto Pompeo. "Chiediamo alla Cina di rilasciare tutti coloro che sono in attesa di esercitare tali diritti e libertà, fermare l'uso della detenzione arbitraria e invertire politiche controproducenti che confondono il terrorismo con espressioni religiose e politiche", ha aggiunto il segretario di Stato Usa. Pompeo ha costantemente sottolineato gli abusi dei diritti umani in Cina durante il suo mandato come segretario di Stato, oltre a criticare la militarizzazione del Mar Cinese Meridionale e dell'Artico da Parte di Pechino, le sue pratiche commerciali e l'uso di sorveglianza di massa. (Cip)