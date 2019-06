Cina: vicepremier Hu, maggiore collaborazione con paesi dell'Europa centrale e orientale

- La Cina è pronta a collaborare con i paesi dell'Europa centrale e orientale per ampliare e approfondire la cooperazione pragmatica. Lo ha dichiarato ieri, 9 giugno, il vicepremier cinese, Hu Chunhua, in occasione del Forum di cooperazione Cina-Paesi dell'Europa centrale e orientale che si è tenuto a Ningbo, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale. "La Cina è pronta a collaborare con i paesi dell'Europa centrale e orientale per allineare ulteriormente le loro strategie e piani di sviluppo, ampliare i legami commerciali, approfondire gli investimenti e la cooperazione di capacità e accelerare la connettività delle infrastrutture, per espandere e approfondire continuamente cooperazione pragmatica", ha sottolineato Hu. Il vicepremier ha spiegato che la Cina espanderà senza riserve l'apertura al mondo esterno. (segue) (Cip)