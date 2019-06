Cina: vicepremier Hu, maggiore collaborazione con paesi dell'Europa centrale e orientale (2)

- "La Cina continuerà ad accorciare la lista delle barriere per l'accesso al mercato, a portare avanti l'apertura a tutto tondo in settori come i servizi moderni, la produzione e l'agricoltura e ad accelerare la formulazione dei regolamenti di supporto della Legge sugli investimenti esteri", ha detto Hu. Il vicepremier ha aggiunto che il paese intensificherà la cooperazione internazionale per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, aumenterà le importazioni di beni e servizi di qualità, e attuerà politiche commerciali e di liberalizzazione degli investimenti e di facilitazione di alto livello. "Le imprese dei paesi dell'Europa centrale e orientale sono benvenute a collaborare con le imprese cinesi per cogliere le opportunità e sfruttare il potenziale, per portare la cooperazione bilaterale a un livello superiore", ha affermato Hu. (Cip)