Cina: indice trasporto container per l'esportazione stabile a maggio

- Il trasporto di container per l'esportazione in Cina è rimasto stabile a maggio, in un contesto di perdurante debolezza della domanda del mercato, secondo i dati della Shanghai Shipping Exchange (Sse). Lo scorso mese il valore del China Shipping Containerized Index medio è stato pari a 799,9 punti, in calo rispetto agli 817,8 punti del 2018. Dall'inizio di quest'anno, l'indice si è attestato in media a 831,88 punti; l’Sse ha descritto il mercato del trasporto container il mese scorso come "relativamente debole". "La domanda complessiva di trasporti ha mostrato una tendenza di crescita lenta, i sottoindici per le diverse rotte sono stati divisi a causa dei diversi fondamentali della domanda e dell'offerta", si legge nella nota. Il mese scorso, il sottoindice per la rotta Australia-Nuova Zelanda è sceso di più del 6,1 per cento e la rotta del Golfo Persico-Mar Rosso è diminuita del 4,8 per cento. L'indice China Export Containerized Freight è stato rilasciato per la prima volta dalla Shanghai Shipping Exchange nell'aprile del 1998 come barometro per il mercato delle esportazioni. (Cip)