Cina: 95,98 milioni di viaggi turistici durante la Festa delle barche drago

- La Cina ha visto un totale di 95,98 milioni di viaggi turistici entro i confini nazionali effettuati durante i tre giorni della Festa delle barche drago, in aumento del 7,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo il ministero della Cultura e del turismo cinese. I ricavi del turismo durante le vacanze da venerdì 7 giugno a ieri hanno raggiunto 39,33 miliardi di yuan (circa 5,7 miliardi di dollari), in aumento dell'8,6 per cento anno su anno, secondo il ministero. Diverse attività organizzate in tutta la Cina per celebrare la Giornata della cultura e del patrimonio naturale di quest'anno, caduta sabato, hanno attirato un gran numero di turisti, secondo il ministero. I viaggi nelle città costiere sono aumentati durante le vacanze. (Cip)