Imprese: le aziende giapponesi alla ricerca di lavoratori nel Sud-est asiatico

- La riforma dell’immigrazione adottata dal Giappone lo scorso aprile ha spinto le aziende della ristorazione e di altri settori in deficit di manodopera in quel paese a cercare forza lavoro nel Sud-est asiatico. Watami, che opera una catena di pub in stile giapponese, ha istituito una joint venture a Singapore per offrire sostegno a quanti intendono sottoporsi agli esami per accedere al nuovo programma di visti di lavoro giapponese. Istituendo una base nel Sud-est asiatico, l’azienda spera di battere sul tempo le rivali e aggiudicarsi la manodopera più motivata e qualificata nella regione. Inizialmente Watami effettuerà la ricerca di personale in Cambogia, dove opera già alcuni ristoranti. La joint venture a Singapore è stata istituita con Itbook Holdings, una società di consulenza con sede a Tokyo, e si occuperà di gestire scuole di lingua giapponese e altre attività nei paesi attorno alla città-Stato. Alla fine di aprile anche Tenpo Ryutsuu Net, una società di servizi alla ristorazione con sede a Tokyo, ha istituito un centro di formazione nel Vietnam in partenariato con le autorità di Hanoi. Restano però alcuni ostacoli di natura normativa: il Giappone, ad esempio, non ha ancora finalizzato i dettagli relativi agli standard di esaminazione e certificazione, e le aziende giapponesi soffrono la competizione di paesi come la Corea del Sud, a sua volta alle prese con la carenza di forza lavoro domestica. (segue) (Git)