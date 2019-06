Imprese: le aziende giapponesi alla ricerca di lavoratori nel Sud-est asiatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi triennali di formazione tecnica, già in vigore da anni, prevedono il solo requisito dei 18 anni. Il nuovo status di residenza studiato dal governo Abe, invece, è riservato ai titolari di una serie di competenze tecniche specifiche, e al conseguimento di competenze linguistiche, da verificare tramite il superamento di appositi esami. Contrariamente ai tirocinanti dei programmi di formazione, i titolati del nuovo permesso di soggiorno di “Tipo 1” potranno cambiare datore di lavoro, e soggiornare nel paese sino a 5 anni, tramite il rinnovo annuale di un contratto di lavoro. Nel nuovo sistema delineato dal governo giapponese, i programmi di formazione triennali dovrebbero divenire il primo stadio di un iter che proseguirebbe con l’acquisizione del nuovo status di residenza. I permessi di soggiorno per i tirocinanti e quelli di nuovo tipo, per i lavoratori titolari di competenze specifiche, non comporteranno l’estensione del diritto di residenza a coniugi o familiari dei titolari. (segue) (Git)