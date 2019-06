Imprese: le aziende giapponesi alla ricerca di lavoratori nel Sud-est asiatico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tirocinanti che completeranno i corsi di formazione tecnica potranno presentare domanda per il visto di Tipo 1. Quanti non hanno preso parte ai programmi triennali, invece, potranno ottenere il visto soltanto tramite il superamento di test di lingua giapponese e di verifica delle competenze professionali, che potranno essere effettuati in Giappone o in sette paesi asiatici: Cambogia, Cina, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Filippine, Thailandia e Vietnam. I titolari della qualifica linguistica N2 – la seconda nel sistema ufficiale di verifica della conoscenza della lingua giapponese – saranno esentati dal test di lingua. (segue) (Git)