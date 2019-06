Imprese: le aziende giapponesi alla ricerca di lavoratori nel Sud-est asiatico (7)

- Il Giappone è noto per la sua tradizionale chiusura, che però, nella realtà, è già stata superata da diversi anni. Il paese ammette circa 100 mila tirocinanti stranieri ogni anno, e le sfide non mancano: circa 2 mila fanno perdere le loro tracce ogni anno, andando ad alimentare l’economia illegale. Lo scorso anno, il totale dei tirocinanti stranieri di cui le autorità giapponesi hanno perso le tracce ammontava a circa 9 mila, stando ai dati del ministero della Giustizia. Secondo un rapporto ufficiale pubblicato la scorsa settimana, circa il 10 per cento di queste “sparizioni” è legato a problemi con i datori di lavoro, come il mancato pagamento di stipendi o abusi di vario genere, come l’imposizione di ore di lavoro straordinario eccessive. Per contrastare questo fenomeno, il ministero della Giustizia obbligherà le aziende a presentare al Dipartimento dell’immigrazione le certificazioni dei pagamenti avvenuti, tramite i documenti di rendicontazione bancaria. (segue) (Git)