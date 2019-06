Imprese: le aziende giapponesi alla ricerca di lavoratori nel Sud-est asiatico (9)

- Il governo giapponese sta anche studiando accordi bilaterali con Cambogia, Cina, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Filippine, Thailandia e Vietnam, che non richiederebbero la ratifica da parte della Dieta. Alcuni degli interlocutori di Tokyo, come il Vietnam, guardano con favore ad accordi che regolino i flussi di lavoratori, così da formalizzare i diritti di cui questi ultimi godrebbero in Giappone. Tramite gli accordi, Tokyo punta a creare una rete che consenta alle autorità di raccogliere efficacemente informazioni in merito ai trascorsi dei lavoratori stranieri in arrivo nel paese, e di individuare aziende giapponesi e mediatori che sfruttino la manodopera straniera: un punto, questo, su cui hanno insistito con particolare forza le opposizioni parlamentari giapponesi. (Git)