Cina: Banca agricola sosterrà progetti infrastrutturali in aree vulnerabili

- La Banca agricola della Cina aumenterà il sostegno finanziario per i principali progetti infrastrutturali nel rafforzamento delle aree vulnerabili. Lo ha reso noto la banca stessa, precisando che parteciperà attivamente alla costruzione di importanti progetti infrastrutturali nella nuova area di Xiongan, nella zona della baia di Guangdong-Hong Kong-Macao e nella zona di libero scambio di Hainan, tra gli altri. Secondo la banca, un'attenzione particolare sarà rivolta ai progetti chiave a livello nazionale e provinciale che generano flussi di cassa sostenibili o vantano modelli di profitto, con il sostegno di fondi finanziari sufficienti. Il sostegno sarà basato sulla premessa di non aumentare la scala implicita del debito dei governi locali e in conformità con i principi del rischio controllabile e della sostenibilità commerciale. (segue) (Cip)