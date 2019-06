Cina: Banca agricola sosterrà progetti infrastrutturali in aree vulnerabili (2)

- Inoltre, la banca si avvarrà di banche di investimento, fondi, leasing, assicurazioni e altre piattaforme di servizi finanziari integrati per rafforzare il collegamento tra settore pubblico e privato, in modo da fornire servizi finanziari sostenibili a tutto tondo per progetti di rafforzamento dei punti deboli. Negli ultimi anni i prestiti per le infrastrutture della Banca agricola della Cina sono cresciuti a un tasso medio annuo superiore al 10 per cento, secondo un funzionario del Dipartimento delle operazioni societarie della banca. (Cip)