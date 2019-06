Business news: Brasile, inflazione a maggio cresce del 4,94 su anno, lo 0,13 per cento su mese

- A maggio l'inflazione in Brasile è cresciuta del 4,66 per cento su anno, in calo rispetto al 4,94 per cento registrato nel mese precedente. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che nel mese i prezzi sono cresciuti dello 0,13 per cento, in calo rispetto al più 0,57 per cento del mese di aprile. Si è trattato del minor incremento registrato dall'inflazione in un mese di maggio dal 2006 e della minore corsa mensile registrata dai prezzi dall'inizio del 2019. Una dinamica influenzata soprattutto dal calo dei prezzi di generi alimentari e bevande. Nonostante la minore accelerazione, l'indice dei prezzi al consumo rimane ancora superiore alla meta di riferimento, fissata dal governo a quota 4,25 per cento, anche se con un margine di tolleranza di 1,25 per cento. (Res)