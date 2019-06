Business news: Argentina, occupazione, persi oltre 260 mila posti di lavoro in un anno

- In Argentina si sono persi 266 mila posti di lavoro negli ultimi 12 mesi. Lo segnala il rilevamento del ministero del Lavoro relativo al mese di marzo. La cifra rappresenta una contrazione del 2,2 per cento sui dodici mesi e dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente. Si tratta del settimo calo consecutivo dell'indice di occupazione. Sono invece 308 mila i posti di lavoro persi rispetto al picco massimo di occupazione raggiunto dall'inizio del governo di Mauricio Macri, nel dicembre del 2017. Le perdite più consistenti a livello interannuale si registrano nei settori dell'industria (-5,8 per cento), del commercio (-3,9 per cento), e dei trasporti (-3,3 per cento). In positivo solo i dati relativi all'industria estrattiva (+7,9 per cento) e della pesca (+5,3 per cento). (Res)