Giappone: ministeriale G20, tensioni commerciali minacciano ripresa globale

- I ministri delle Finanze e i banchieri centrali del G20, riuniti a Fukuoka, in Giappone, l’8 e il 9 giugno, hanno messo in guardia ieri dalla minaccia che l’intensificazione delle tensioni commerciali pone per l’economia globale. “La crescita globale appare in fase di stabilizzazione, e le proiezioni indicano generalmente una moderata ripresa più tardi quest’anno e nel 2020”, recita il comunicato congiunto dei ministri pubblicato al termine della ministeriale. “Tuttavia, la crescita resta modesta, e i rischi restano indirizzati al ribasso”. Il comunicato pone l’accento sul fatto che “le tensioni commerciali e geopolitiche si sono intensificate. Continueremo a far fronte a questi rischi, e ci prepareremo a intraprendere ulteriori azioni”. Sia il Fondo monetario internazionale che la Banca mondiale hanno rivisto al ribasso le loro previsioni di crescita dell’economia mondiale la scorsa settimana, citando le tensioni commerciali in atto, specie tra Stati Uniti e Cina. (segue) (Git)