Business news: Cile, Banca mondiale mantiene invariate al 3,5 per cento proiezioni su crescita

- La Banca mondiale (Bm) ha mantenuto invariate le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo cileno (Pil) nel 2019 al 3,5 per cento. E' quanto si legge nel rapporto "Prospettive economiche mondiali" reso noto dall'organismo martedì 4 giugno. Le proiezioni di crescita sono leggermente inferiori invece per quanto riguarda il 2020 (+3,1) ed il 2021 (+3,0), con una riduzione dello 0,2 per cento per entrambi gli anni. A limitare le prospettive di crescita soprattutto il contesto internazionale e la guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. (Res)