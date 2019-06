Business news: Messico, Banca mondiale taglia stime economia di 3 decimali, nel 2019 economia all'1,7 per cento

- L'economia del Messico chiuderà il 2019 con una crescita dell'1,7 per cento del prodotto interno lordo, per poi puntare - con "l'attenuarsi" di alcune incertezze politiche - a una crescita del 2 per cento nel 2020 e del 2,4 per cento nel 2021. Lo scrive la Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale "Prospettive economiche mondiali" presentato il 4 giugno. Il dato peggiora di 3 decimi la stima per il 2019 fatta dall'organismo multilaterale a gennaio. Un taglio legato in buona parte alla "decelerazione dell'economia degli Stati Uniti", causa di un calo delle esportazioni, e alla "incertezza sulle scelte chiave della nuova amministrazione" del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, motivo di "contrazione degli investimenti". Dovesse confermarsi il dato, si tratterebbe del quarto calo consecutivo del pil per il paese nordamericano, passato dal 2,9 per cento del 2016 al 2,1 per cento del 2017, al 2,0 per cento nelle stime preliminari che la Bm ha fatto per il 2018. (Res)