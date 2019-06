Business news: Usa-Messico, presidente Federal Reserve, rapporti commerciali soprattutto nel nostro interesse

- Il presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato che il commercio con il Messico è soprattutto negli interessi degli Usa, in quanto ha consentito alle aziende statunitensi di creare filiere che le hanno rese più competitive a livello globale. La relazione commerciale con il Messico “permette alle compagnie Usa di gestire la loro filiera logistica e di approvvigionamento, essere competitivi e domiciliare negli Stati Uniti, e ha consentito all’America del Nord di prendere quote di mercato all’Asia (…). E’ così chiaramente nel nostro interesse avere forti relazioni commerciali con il Messico”, ha detto Robert Kaplan in un'intervista a "Bloomberg". (Res)