Business news: Messico, Lopez Obrador dopo bocciature rating, metodi antichi, l'economia va bene

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha rivendicato il "buon" andamento dell'economia nazionale, contestando metodi e contenuto delle bocciature ricevute in giornata da due agenzie di rating. "Rispettiamo queste opinioni, ma continuiamo a sostenere che stiamo andando bene, che l'economia crescerà ancora, almeno il 2 per cento quest'anno e che nel corso del sessennio di rispetterà l'impegno di una crescita al 4 per cento", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Oltre a fornire stime non esaltanti sulla crescita del pil, Fitch e Moody's avevano abbassato in diverse forme il rating del paese nordamericano. "Con tutto il rispetto, il problema che hanno le agenzie e gli esperti in materia finanziaria è che applicano la stessa metodologia di più di trent'anni fa", quella che "non prendeva in considerazione la variabile corruzione", ha detto "Amlo". (Res)