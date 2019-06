Business news: Argentina-Brasile, iniziate conversazioni su una moneta unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Argentina e Brasile stanno valutando la possibilità di adottare una moneta unica. Lo ha affermato il ministro dell'economia Paulo Guedes nel corso di un incontro tra autorità del governo di Brasilia e imprenditori argentini tenutosi ieri a Buenos Aires al margine del vertice tra i presidenti Mauricio Macri e Jair Bolsonaro. La dichiarazione di Guedes, che rappresenta una assoluta novità nelle relazioni tra i due paesi, è stata confermata alla stampa argentina dal ministro della produzione argentino, Dante Sica, presente all'incontro. "Guedes ha dichiarato che i nostri due paesi dovrebbero avere una moneta comune", ha dichiarato Sica. Allo stesso tempo, funzionari vicini al ministro dell'Economia argentino, Nicolas Dujovne, attualmente in Giappone per una riunione del G20, confermavano al quotidiano "La Nacion" che erano state fatte riunioni specifiche sul tema. "Ne abbiamo iniziato a discutere lo scorso aprile negli Stati Uniti e poi Dujovne ha viaggiato a Rio per parlare esclusivamente su questo argomento", hanno dichiarato le fonti argentine. (Res)