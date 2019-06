Business news: Nicaragua, esportazioni in calo del 28,3 per cento a maggio

- Le esportazioni in Nicaragua sono calate del 28,3 per cento a maggio, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rende noto l’Associazione produttori ed esportatori del Nicaragua (Apen), secondo cui le vendite all’estero hanno generato il mese scorso 74 milioni di dollari in meno rispetto allo stesso mese del 2018. In generale, nei primi cinque mesi dell’anno, sono stati esportati 134,3 milioni di dollari di beni in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Tra le cause l’Apen cita la riforma fiscale e gli scarsi finanziamenti ai settori produttivi dovuti alla crisi in corso nel paese. Nel rapporto "Prospettive economiche mondiali" diffuso dalla Banca mondiale martedì 4 giugno l'istituto finanziario riduce a -5,0 per cento la stima di crescita per il Nicaragua nel 2019, rispetto al -0,5 per cento pronosticato a gennaio. Per il 2020 e 2021 l’istituto finanziario prevede invece una crescita rispettivamente dell’1,1 e 1,3 per cento. La crisi politica iniziata nel 2018, si legge nel rapporto della Bm, ha causato una grave contrazione degli investimenti nel paese. (Res)