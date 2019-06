Business news: Paraguay-Russia, vice ministro Esteri russo Riabkov ad Assunzione, focus su aumento interscambio e futuri accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri russo, Serguey Riabkov, ha chiuso una visita di due giorni in Paraguay che, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", ha come obiettivo la preparazione di futuri accordi in materia politica, economica e di cooperazione. Nel corso del suo soggiorno, Riabkov si è riunito con il presidente Mario Abdo Benitez e successivamente con il ministro degli Esteri del Paraguay, Luis Castiglioni, e con il vice ministro per le Relazioni economiche, Juan Angel Delgadillo. Al centro delle conversazioni anche l'organizzazione di un foro economico con imprenditori russi da realizzare ad Assunzione nei mesi di settembre o ottobre. Il vice ministro russo ha tenuto una riunione anche con il ministro della Difesa, Bernardino Soto Estigarribia, con il quale ha discusso di questioni relative alla cooperazione in materia di sicurezza. (Res)