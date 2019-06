Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino parteciperà alla conferenza stampa di presentazione di "Tumorial", la prima serie di video-tutorial, realizzata dai ragazzi del Progetto Giovani della Pediatria oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che aiuta i pazienti adolescenti ad affrontare la diagnosi di tumore e le cure.Istituto dei Tumori, via Venezian 1 (ore 11)Il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé parteciperà alla conferenza stampa della "Milano Summer School sul benessere e la sostenibilità delle città 2019", organizzata da ASviS in collaborazione con il Comune di Milano e la partecipazione delle Università Milanesi. Interverranno: Sergio Sorgi, esperto di welfare ed economia personale, membro del comitato Milano 2046, Cristina Fioravanti dell'ASviS e, in collegamento, Enrico Giovannini economista e statistico, portavoce ASviS.Palazzo Marino, Sala Stampa (ore 12)Si riunisce il Consiglio comunale. Al termine delle Domande a risposta immediata e delle Risposte alle interrogazioni, che dureranno al massimo un'ora, il programma dei lavori prevede la prosecuzione degli argomenti residuati dalla seduta precedente.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)L'assessore allo Sport Roberta Guaineri presenterà agli studenti il dossier di candidatura di Milano-Cortina per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.Università Cattolica, Largo Agostino Gemelli 1, aula Pio XI (ore 17)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'iniziativa "Binari Generali"Stazione Milano Centrale, Sala Reale (ore 19.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del libro di Aboubakar Soumahoro, "Umanità in rivolta".Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5 (ore 21) (segue) (Rem)