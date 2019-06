Kazakhstan: primi exit poll presidenziali, Tokayev in testa col 70,13 per cento

- Secondo i primi exit poll Kassym Jomart Tokayev ha vinto le elezioni presidenziali in Kazakhstan con il 70,13 per cento. E' quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti della Commissione elettorale centrale, secondo cui l'affluenza si è attestata al 77,4 per cento. Gli altri candidati sei candidati hanno ottenuto queste percentuali: Zhambyl Akhmetbekov il 3,86 per cento, Daniya Yespayeva il 5,32 per cento, Amirzhan Kossanov il 15,39, Toleutai Rakhimbekov il 3,03 per cento, Amangeldy Taspikhov l'1,41 per cento e Sadybek Tugel lo 0,86 per cento. (Beb)