Business news: Paraguay, Banca mondiale riduce previsioni di crescita al +3,3 per cento

- La Banca mondiale (Bm) ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita economica del Paraguay per il 2019, portando la proiezione del prodotto interno lordo (Pil) da un +3,9 al +3,3 per cento. E' quanto si legge nel rapporto semestrale "Prospettive economiche mondiali" presentato il 4 giugno. L'istituto finanziario ha mantenuto invece invariate le proiezioni per i due anni successivi, con una stima del +4,0 per cento sia per il 2020 che per il 2021. A limitare la crescita del Paraguay nell'anno in corso, sostiene la Bm, principalmente il contesto regionale, caratterizzato da una forte recessione in Argentina, e la stagnazione dell'economia brasiliana, i due principali partner commerciali del paese. Nel caso dell'Argentina in particolare, sottolinea il documento, non aiuta le esportazioni paraguaiane la forte svalutazione del peso rispetto al guaranì. (Res)