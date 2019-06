Business news: Venezuela, vicepresidente El Aissami, determinati a cooperare con Opec e paesi non aderenti

- Le autorità del Venezuela sono determinate a rafforzare la cooperazione con l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i paesi non aderenti al cartello. Lo ha dichiarato il vicepresidente del paese latinoamericano, Tarek El Aissami, nel quadro del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). “È assolutamente necessario creare una piattaforma che sia in grado di garantire una cooperazione efficiente tra paesi produttori, compratori e investitori: la dichiarazione a cui hanno aderito l’Opec e le nazioni non aderenti al cartello ne è un buon esempio”, ha detto il vicepresidente. (Res)