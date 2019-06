Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene in occasione della cerimonia per l'anniversario della morte di Giacomo Matteotti.Monumento a G. Matteotti, Lungotevere Arnaldo da Brescia, angolo via degli Scialoja (ore 10)-Conferenza stampa #RomaDecide - Il Bilancio Partecipativo di Roma Capitale. Intervengono: la sindaca di Roma Virginia Raggi, Flavia Marzano, assessora a Roma Semplice, Angelo Sturni presidente Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica.Sala Pietro da Cortona, Musei Capitolini (ore 11.30) (segue)(Rer)