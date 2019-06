Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- IV Conferenza ministeriale “Dialogo 5+5 su Ricerca, Innovazione e Istruzione superiore”, che si concluderà con la firma della Dichiarazione di Roma. Interverranno i Ministri responsabili della Ricerca, dell’Innovazione e dell’Istruzione superiore dei Paesi membri del Forum del Mediterraneo occidentale (Dialogo 5 + 5): Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia. Saranno presenti il Segretario Generale dell’Unione del Maghreb Arabo, il Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo e una delegazione della Commissione Ue. I Ministri interverranno sul tema del rafforzamento della cooperazione al fine di promuovere una crescita economica sostenibile, inclusione sociale e di creare nuove opportunità per i giovani nella Regione del Mediterraneo Occidentale. Alle ore 12, nel Salone dei Ministri, i dieci Paesi membri del Forum sottoscriveranno la Dichiarazione conclusiva.Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Viale Trastevere 76/a (ore 10.30)- Conferenza stampa di Acea Energia per la presentazione della nuova strategia commerciale e della nuova campagna di comunicazione.Sala blu sede Acea - piazzale Ostiense 2 (ore 11)- Conferenza stampa del festival “Dominio Pubblico_la città agli under 25”. Alla conferenza interverranno: Giorgio Barberio Corsetti Direttore del Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Francesca Corona Consulente artistica per la programmazione del Teatro India, Luca Fornari direttore ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del LazioTiziano Panici Direttore Artistico del progetto Dominio Pubblico, la direzione artistica under 25.Foyer del Teatro Valle - via del Teatro Valle, 21 (ore 12) (Rer)