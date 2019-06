Business news: Messico, Moody's conferma rating "A3" ma abbassa prospettive da stabile a negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Moody's ha mantenuto il grado "A3" per il Messico tagliando però la prospettiva del debito da stabile a negativa. Una decisione che riflette le incertezze sollevate dalle politiche sviluppate dal governo di Andres Manuel Lopez Obrador nei primi sei mesi di mandati, oltre che le incertezze tra gli investitori, specialmente in tema di energia. "In primo luogo, scelte politiche meno prevedibili incidono negativamente sulla fiducia degli investitori e sulle prospettive economiche a medio termine", spiega l'agenzia secondo cui c'è anche da considerare la "minore crescita economica, i cambi nella politica energetica e il ruolo che gioca" la compagnia petrolifera Pemex. Tutti fattori che "introducono rischi" sulla proiezioni fiscali a medio termine, "nonostante l'impegno del governo di una politica fiscale prudente nel breve periodo". (Res)