Business news: Uruguay, inflazione al +0,4 per cento a maggio, in discesa rispetto ad aprile

- L'inflazione ufficiale di maggio in Uruguay è stata dell'0,4 per cento. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il rilevamento sui dodici mesi indica un inflazione del 7,7 per cento mentre l'aggregato dei primi cinque mesi dell'anno dà un +4,59 per cento. Il dato, sottolinea l'Ine, rappresenta una lieve diminuzione rispetto all'andamento dell'indice rilevato nel mese precedente (+0,81 per cento) anche se proietta una stima ancora superiore all'obiettivo tra il 3 ed il 7 per cento finale fissato dall'esecutivo per il 2019. Il documento evidenzia l'impatto sull'inflazione della svalutazione della valuta locale rispetto al dollaro, che negli ultimi dodici mesi ha registrato un apprezzamento di circa il 20 per cento. Le voci che hanno registrato una diminuzione più accentuata dell'inflazione sono gli "alimenti non elaborati", passati dal 7,5 per cento di aprile al 6,8 per cento di maggio, e i beni "non commerciabili" (di uso esclusivo nel mercato locale), che hanno registrato una variazione dall'8,7 all'8,3 per cento. (Res)