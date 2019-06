Business news: Imprese, Bmw inaugura primo stabilimento in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca Bmw ha inaugurato il primo stabilimento in Messico, nella città centrale di San Luis Potosì, a nord della capitale Città del Messico. L'impianto, per il quale è stato realizzato un investimento da due miliardi di dollari, dovrebbe creare duemila posti di lavoro diretto. Uno stabilimento destinato ad assemblare fino a 175 mila vetture all'anno, le prime Bmw prodotte in Messico e destinate al mercato mondiale. Secondo quanto riportano i media locali, la sigla tedesca considera la collocazione in Messico una scelta strategica per consolidare la presenza nel continente americano, con particolare attenzione al mercato statunitense. (Res)