Business news: Cile-Ecuador, consiglio dei ministri binazionale, avviati negoziati su trattato di libero scambio

- Ventuno accordi in materia di difesa, sicurezza, economia, salute, telecomunicazioni, miniere e scienza, oltre all'avvio formale di un negoziato per un vero e proprio trattato di libero scambio tra Cile ed Ecuador. Questi i principali risultati della riunione del "quinto consiglio binazionale dei ministri" tenutasi a Santiago del Cile e presieduta dai rispettivi capi di Stato, Sebastian Pinera e Lenin Moreno. "L'obiettivo è uno solo, unire le forze per potenziare lo sviluppo dei nostri paesi e accelerare il miglioramento della qualità di vita dei nostri popoli", ha dichiarato Pinera in una nota congiunta ufficiale resa nota al termine del vertice. Per quanto riguarda gli accordi Pinera ha definito il risultato come "importante", citando "l'eliminazione della doppia tassazione, la protezione degli investimenti e la creazione di un'istanza destinata a ottimizzare il processo di integrazione". (Res)