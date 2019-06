Business news: Brasile, Corte suprema, filiali di compagnie statali in vendita senza visto del parlamento

- La Corte suprema brasiliana (Supremo tribunal federal, Stf) ha stabilito che il governo non potrà vendere le imprese statali senza il via libera del Parlamento, un passaggio che non dovrà però essere seguito per dismettere filiali e controllate. "Il plenum della Corte chiude la votazione stabilendo che la alienazione del controllo azionario delle imprese pubbliche esige autorizzazione legislativa", ha riferito l'Stf in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Al tempo stesso, "per la vendita delle imprese sussidiarie, l'operazione può essere fatta senza necessità di legge, sempre che si rispettino i principi amministrativi". In pratica, riassume la stampa locale, la decisione apre la strada alla possibilità che compagnie come Petrobras ed Eletrobras possano vendere le loro controllate senza neanche ricorrere a un'asta. (Res)