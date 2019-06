Business news: Messico, inflazione a maggio cresce del 4,28 per cento su anno,

- L'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto a maggio del 4,28 per cento su anno, in calo rispetto al 4,41 per cento registrato ad aprile. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che nel mese i prezzi calati dello 0,29 per cento. A maggio del 2018, fa sapere Inegi, i prezzi calavano dello 0,16 per cento su mese e aumentavano del 4,51 per cento su anno. Secondo il rapporto pubblicato a inizio giugno dalla Banca centrale (Banxico), redatto sulla base delle valutazioni di analisti privati fatte ad aprile, nel 2019 l'inflazione si assesterà a un livello del 3,75 per cento, in aumento rispetto al 3,66 per cento ipotizzato lo scorso mese. Si realizzerebbe quindi il rispetto della meta del 3 per cento (con la tolleranza di un punto percentuale) fissata da Banxico. (Res)