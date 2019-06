Cipro-Slovacchia: ministro Esteri Lajcak in visita a Nicosia da domani, previsto incontro con omologo Christodoulides (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il governo della Turchia aveva ribadito il suo impegno a proteggere i diritti dei turco-ciprioti nel Mediterraneo orientale dopo che l'amministrazione greco-cipriota ha dichiarato ieri di aver firmato un accordo con le principali compagnie internazionali per la distribuzione delle entrate derivanti dallo sfruttamento del gas naturale dal giacimento di Afrodite. “I greco-ciprioti sono in violazione dei diritti dei turco-ciprioti, che hanno voce in capitolo sulle risorse naturali dell'isola”, ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri, Hami Aksoy, secondo cui gli accordi firmati sono “inaccettabili poiché hanno ignorato la giusta quota di risorse offshore della Repubblica turca di Cipro del Nord”. Aksoy ha quindi aggiunto che le compagnie energetiche non possono chiudere un occhio sui diritti e le richieste dei turchi che condividono l'isola con i greci. “Pertanto, a meno che la parte greca non abbandoni le sue politiche unilaterali, la Turchia continuerà a proteggere i suoi diritti così come i diritti dei turco-ciprioti nel Mediterraneo orientale e non esiterà a prendere i provvedimenti necessari, in linea con la sua posizione di principio”, prosegue la nota, aggiungendo che le navi perforatrici turche Yavuz e Fatih avvieranno “molto presto” le attività di perforazione nel Mediterraneo orientale. (segue) (Res)