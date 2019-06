Cipro-Slovacchia: ministro Esteri Lajcak in visita a Nicosia da domani, previsto incontro con omologo Christodoulides (4)

- Nei giorni scorsi anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan era tornato a ribadire che la Repubblica turca di Cipro del Nord, la cui indipendenza è riconosciuta dalla sola Turchia, ha ragione di rivendicare i propri diritti sulle risorse d’idrocarburi nel bacino del Mediterraneo orientale. “I nostri consanguinei di Cipro del Nord sono titolari degli stessi diritti della popolazione della parte meridionale di Cipro, specialmente su questioni quali il petrolio nel Mediterraneo orientale. Noi siamo impegnati a proteggerli. Le nostre nuove navi per la perforazione e l’esplorazione si trovano nella regione per questo e sono protette da fregate delle forze armate turche”, ha dichiarato Erdogan, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. In base agli accordi firmati venerdì con l’anglo-olandese Shell, la statunitense Noble e l’israeliana Delek, il governo greco-cipriota guadagnerà circa 9,3 miliardi di dollari nei prossimi 18 anni, come ha spiegato il ministro dell'Energia greco-cipriota George Lakkotrypis, precisando che l'accordo rinegoziato con le società dovrebbe garantire a Nicosia entrate per 520 milioni di dollari all'anno. (Res)